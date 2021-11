Napoli con due diffidati nella sfida contro l’Hellas Verona di domani

Domani pomeriggio, alle ore 18, il Napoli sfida l’Hellas Verona allo Stadio Maradona. Due gli azzurri che dovranno stare attenti.

Anguissa e Mario Rui, infatti, figurano nell’elenco dei diffidati a causa dei quattro gialli rimediati fino ad ora. In caso di ammonizione nella gara di domani, quindi, per uno o entrambi scatterà la squalifica per la prossima giornata di campionato.

E la prossima giornata di campionato, dopo la sosta delle nazionali, non è neanche tra le più abbordabili. Il Napoli dovrà sfidare l’Inter a San Siro domenica 21 novembre, alle ore 18. I due azzurri dovranno stare attenti domani pomeriggio.

Comments

comments