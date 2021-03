Napoli: con il Bologna il debutto in campionato della coppia Koulibaly-Rrahmani

Questa sera il Napoli sfiderà il Bologna in una gara valida per la 26 giornata del campionato di Serie A.

Mentre si recuperano man mano tutti i calciatori, Gattuso questa sera ha scelto di schierare in difesa la coppia di due centrali Koulibaly-Rrahmani.

Per i due difensori sarà il debutto insieme in campionato dopo la gara giocata e vinta 3-2 in Coppa Italia contro l’Empoli.

In attesa del pieno recupero dall’infortunio di Manolas e per far fronte ad un momento no di Maksimovic, Gattuso ha deciso di rilanciare dopo 2 mesi la coppia Koulibaly-Rrahmani sperando di ritrovare quella solidità difensiva che al Napoli manca ormai da tempo.

