Napoli, con quale modulo in campo a Parma? L’analisi della possibile scelta di Gattuso

Napoli, con quale modulo in campo a Parma nella prima giornata del campionato di Serie A? Analizziamo la possibile scelta di Gattuso.



Nel pieno del calciomercato ripartono anche i campionati.

Domenica il Napoli di Gennaro Gattuso farà il suo esordio nel campionato 2020/2021 in casa del Parma alle 12:30. La squadra di Liverani potrebbe rivelarsi un avversario insidioso e l’allenatore del Napoli non si farà certo trovare impreparato.

Con l’acquisto di Osimhen e la permanenza di Mertens gli azzurri hanno senza dubbio alzato il tasso qualitativo della rosa.

Rosa che permette a Gattuso di poter scegliere il modulo e l’impostazione della gara in base all’avversario che avrà di fronte.

Parliamo di numeri:

4-2-3-1. È la novità assoluta. Il modulo più provato dagli azzurri nelle amichevoli estive. Questo schema permetterebbe al Napoli di schierare tutta la qualità che ha davanti con Insigne, Mertens e Politano/Lozano che agirebbero dietro ad Osimhen. Ad oggi questo sembra lo schieramento più probabile per la prima di campionato contro il Parma anche se questo tipo di modulo sacrificherebbe, dall’inizio, uno tra Fabian e Zielinski, che non hanno caratteristiche ideali per giocare insieme in un centrocampo a due. Per quanto riguarda domenica il polacco sembrerebbe leggermente avanti nel ballottaggio.

4-3-3. Ritorno alle origini? No, una piccola grande novità. Si è pensato, infatti, per mantenere lo stesso i due piccoletti di supporto alla punta lì davanti, di schierare Mertens alto a destra, come nel suo Belgio, per arrivare ad un modulo che somiglierebbe al classico albero di Natale. In questo caso nessuno tra Fabian e Zielinski andrebbe sacrificato ed entrambi ricoprirebbero il classico ruolo di mezz’ala.

