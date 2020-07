Napoli, concorrenza dalla Ligue 1 per Jovic: sul serbo c’è anche il Monaco

Luka Jovic, attaccante del Real Madrid, è uno dei tanti nomi accostati al Napoli per la prossima finestra di calciomercato estivo.

Il serbo, infatti, in questa prima stagione con le merengues ha trovato pochissimo spazio e potrebbe, perciò, cambiare squadra per ritrovare un posto da titolare. In Italia, oltre al Napoli, Jovic piace molto anche al Milan ma, secondo quanto riportato dal portale tedesco Bild, ci sarebbe una nuova pretendente in Francia. Si tratta del Monaco, che ha appena ingaggiato come nuovo allenatore Niko Kovac: l’ex tecnico del Bayern Monaco ha scelto il giovane serbo come rinforzo per il reparto offensivo dei monegaschi.

