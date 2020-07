Napoli, concorrenza dalla Premier per Gabriel: il difensore piace anche ad Ancelotti

Il Napoli sembra aver individuato in Gabriel Magalhaes, difensore del Lille, il rinforzo ideale in caso di cessione di Kalidou Koulibaly.

Il club azzurro, che segue anche Osimhen, ha già intavolato con i francesi una trattativa per il centrale brasiliano, sulle cui tracce c’è anche l’Everton di Carlo Ancelotti. Ma non è finita qui, perché secondo Sky Sports UK, un altro club di Premier League (di cui non viene specificato il nome) avrebbe messo gli occhi su Gabriel, offrendo al Lille una cifra vicina ai 25 milioni di euro.

