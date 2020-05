Napoli, concorrenza spietata per Jovic: spunta anche l’Inter

Luka Jovic, attaccante del Real Madrid, è uno degli obiettivi del Napoli per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione.

Il serbo, che nell’ultima stagione ha trovato pochissimo spazio con la maglia delle Merengues, e potrebbe lasciare la Spagna per poter giocare con continuità. Oltre al Napoli, anche il Milan aveva messo gli occhi sull’ex Eintracht, ma nelle ultime ore è spuntata anche l’Inter. Secondo il Corriere dello Sport, i nerazzurri avrebbero già mosso i primi passi per arrivare a Jovic, considerato un profilo ideale per sostituire Alexis Sanchez, che non verrà riscattato e tornerà al Manchester United. L’idea è quella di proporre un prestito con diritto di riscatto, magari inserendo una clausola per la recompra in favore del Real Madrid.

Comments

comments