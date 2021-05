Napoli, contro il Verona l’ultima di Gattuso: addio ormai scontato, la rottura con ADL risale a oltre un anno fa

La sfida di questa sera contro il Verona sarà, con ogni probabilità, l’ultima gara per Gennaro Gattuso da allenatore del Napoli.

Il tecnico è concentratissimo sulla conquista di un piazzamento Champions, ma la sua permanenza in Campania è un’ipotesi, ormai, quasi impossibile. Secondo il Corriere dello Sport, tra Ringhio e il patron Aurelio De Laurentiis non ci sarebbe mai stato un feeling particolare, e la loro rottura risalirebbe ad oltre un anno fa: “Qualcuno l’ha detto: in tempi come questi la fuga è l’unico modo per mantenersi vivi e continuare a sognare. Sarà (anche) per questo che De Laurentiis e Gattuso scapperanno, l’uno dall’altro. In questi 529 giorni, solo occasionalmente s’è avuta la sensazione che De Laurentiis e Gattuso potessero disegnare assieme un «progetto» che avesse prospettive accattivanti: erano già lontani, dopo un mese e mezzo della loro fusione, verso gennaio 2020, e se Ancelotti non avesse trovato subito casa all’Everton, chissà cosa sarebbe successo; e poi a Verona, venti partite fa (perché l’andata con la Juventus è venuta dopo), la panchina ha vacillato, seriamente”.

