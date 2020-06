Napoli contro Juventus ancora in una finale, e la sfida potrebbe avere un seguito

Mercoledì 17 giugno alle ore 21:00 allo stadio Olimpico di Roma il Napoli affronta la Juventus nella finale della Coppa Italia 2019-20.

Sono 11 i precedenti tra le due squadre in Coppa Italia che vedono i bianconeri in vantaggio per 5-4 sugli azzurri.

Questi tutti i risultati:

ottavi di finale 6 maggio 1937 Napoli-Juventus 2-1; 2° fase andata 14 maggio 1978 Napoli-Juventus 5-0; 2° fase ritorno 28 maggio 1978 Juventus-Napoli 1-0; ottavi di finale andata 1 dicembre 1999 Napoli-Juventus 1-3; ottavi di finale ritorno 16 dicembre 1999 Juventus-Napoli 1-0; 3° turno 27 agosto 2006 Napoli-Juventus 3-3 poi vittoria del Napoli 8-7 ai rigori; quarti di finale 4 febbraio 2009 Juventus-Napoli 0-0 poi vittoria della Juventus 4-3 ai rigori; ottavi di finale 13 gennaio 2010 Juventus-Napoli 3-0; FINALE A ROMA 20 MAGGIO 2012 Napoli-Juventus 2-0; semifinale andata 28 febbraio 2017 Juventus-Napoli 3-1; semifinale ritorno 5 aprile 2017 Napoli-Juventus 3-2.

Le due squadre hanno giocato anche tre finali di Supercoppa Italiana con il Napoli in vantaggio 2-1:

1 settembre 1990 a Napoli: Napoli-Juventus 5-1;

11 agosto 2012 a Pechino (Cina) Juventus-Napoli 4-2 dopo i tempi supplementari (2-2 dopo i temi regolamentari);

22 dicembre 2014 a Doha (Qatar) Napoli-Juventus 6-5 dopo i rigori (1-1 al termine dei tempi regolamentari, 2-2 dopo i supplementari).

Le due squadre sono quindi mosse da opposte motivazioni di…’vendetta’ sportiva:

la Juventus la finale di Coppa Italia persa a Roma nel 2012 e la finale di Supercoppa persa a Doha;

il Napoli per ‘vendicare’ lo scippo di Pechino e dello scudetto 2018 in pratica assegnato ai bianconeri da diversi ‘errori arbitrali.

Ma la sfida potrebbe continuare. Se la Juventus dovesse vincere, lo scudetto le due squadre si affronterebbero anche nella finale della Supercoppa Italiana 2020.

Comments

comments