Serse Cosmi ed il Crotone hanno comunicato in via ufficiale la formazione che scenderà in campo contro il Napoli alle 15.

A seguire la formazione ufficiale degli ospiti:

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Rispoli, Messias, Benali, Zanellato, Molina; Ounas, Simy.

Comments

comments