Napoli, da domani si riparte con gli allenamenti a Castel Volturno

Il Napoli si ritroverà, a partire da domani, al centro tecnico di Castel Volturno per proseguire la preparazione in vista della nuova stagione.

Il club ha rilasciato un comunicato ufficiale in merito che potete leggere di seguito:

“Con l’amichevole vinta contro il Teramo per 4-0, è terminato il ritiro del Napoli a Castel di Sangro. Gli azzurri si ritroveranno domani al Training Center per proseguire la preparazione in vista dell’inizio della stagione.

Venerdì 11 settembre è in programma la terza amichevole contro il Pescara al San Paolo. Il campionato azzurro inizierà domenica 20 settembre con Parma-Napoli (ore 12.30).“

