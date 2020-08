Napoli, da oggi in vendita i biglietti per le amichevoli a Castel di Sangro

Grande affluenza di pubblico a Castel di Sangro, dove il Napoli ha iniziato, nella giornata di ieri, il ritiro estivo, con mille tifosi ad assistere all’allenamento.

Oggi ci sarà una conferenza stampa di presentazione del ritiro, che andrà avanti fino al 4 settembre e prevede anche la disputa di alcune amichevoli. Innanzitutto, il 28 agosto, gli azzurri saranno impegnati in un triangolare, che vedrà coinvolte anche la rappresentativa locale e L’Aquila. L’ultimo giorno di ritiro, invece, la squadra di Gattuso se la vedrà con il Teramo. I biglietti per le gare sono da oggi in vendita sulla piattaforma TicketOne. Il Napoli ha fornito tutte le indicazioni sul suo sito ufficiale.

