Il Napoli di Gattuso da questa sera sarà in ritiro al Palazzo Caracciolo in vista della sfida di domani contro la Juventus di Pirlo.

In tarda serata, come al solito, ci saranno altri tamponi per la squadra. La partenza, per dirigersi al Palazzo Caracciolo da Castel Volturno, è stabilita per le ore 18. La Juventus, invece, alloggerà all’Hotel Britannique.

Comments

comments