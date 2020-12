Napoli, dal 3 gennaio si riparte con 0 rigori a favore fino ad ora

A partire dal 3 gennaio 2021 riparte la stagione calcistica del Napoli 2020/21, con un dato sulla Serie A che è eloquente: 0 rigori a favore ad oggi.

In 14 giornate di campionato e 13 gare disputate dal Napoli (manca quella contro la Juventus) sono 0 rigori a favore per gli azzurri in questa stagione di Serie A. E nonostante questo, gli azzurri sono al quinto posto in classifica con 25 punti totali (ed una partita in meno).

Delle big italiane il Napoli è l’unica squadra con 0 rigori a favore. In totale per Milan, Juventus, Inter, Roma, Lazio e Atalanta, sono ben 26 i rigori totali a favore. Ad essere in largo vantaggio sono i rossoneri di Pioli, con 9 rigori a favore in 14 giornate; a seguire la Juventus di Pirlo con 5 rigori a favore.

La situazione relativa ai rigori a favore è la seguente:

Milan: 9

Juventus: 5

Roma e Sassuolo: 4

Lazio, Verona, Crotone, Inter, Torino: 3

Sampdoria, Benevento, Fiorentina, Cagliari, Atalanta: 2

Bologna, Genoa, Parma, Spezia, Udinese: 1

Napoli: 0

Un trend che continua ad essere fortemente negativo per gli azzurri; basti pensare che negli ultimi 3 anni sono stati solo 9 i rigori a favore, mentre per le altre big (esclusa l’Atalanta) sono stati oltre 20.

Un dato choc, non c’è altro da aggiungere.

