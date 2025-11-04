Napoli: Dalle 19.30 chiuso lo svincolo di Fuorigrotta della tangenziale

Su richiesta della Prefettura di Napoli lo svincolo di uscita di Fuorigrotta della Tangenziale di Napoli, in entrambe le direzioni, sarà chiuso oggi dalle ore 19:30 fino a cessate esigenze.
Per i veicoli provenienti da Pozzuoli e dall’autostrada si consiglia l’uscita di Agnano.
La decisione è stata presa nel corso della riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica
allo scopo di prevenire possibili criticità nella viabilità in occasione degli incontri casalinghi del Napoli.