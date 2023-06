Napoli, Danso dice no ai partenopei

Nell’edizione odierna de II Roma, il quotidiano fa sapere che il difensore Kevin Danso avrebbe rifiutato l’offerta del Napoli.

“Se era in cima alla lista fino a pochi giorni fa non può destare (improvvisamente) alcuna perplessità. Il Napoli vuole sempre Kevin Danso del Rennes, ma ha ricevuto un “no grazie” dall’entourage del difensore. Rudi Garcia aveva molto apprezzato il nome del possibile sostituto di Kim, ma i primi approcci di Micheli e Mantovani sono andati male.

Freddezza da parte degli agenti di Danso, perché stanno aspettando il Lipsia.

I tedeschi sono in trattativa per cedere il croato Gvardiol al Manchester City, e avrebbero indiduato proprio in Danso il sostituto. Il giocatore sarebbe molto interessato, e non a caso non aspetta altro che una chiamata. Condizioni che non sono compatibili con la linea del Napoli, che cerca giocatori molto interessati al trasferimento in azzurro”.

Comments

comments