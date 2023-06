Napoli, Danso non convince: gli azzurri valutano altri profili

Il giornalista Sky, Gianluca Di Marzio ha fatto sapere che il Napoli non sarebbe convito a prendere Kevin Danso del Lens.

Rudi Garcia ha chiesto Kevin Danso, difensore centrale classe ’98 tra i protagonisti dell’impresa del Lens arrivato in Champions League, come sostituto di Kim in caso di cessione del sudcoreano. Tuttavia, il difensore austriaco non convince fino in fondo la società e il Lens, inoltre non vuole cederlo.

Per questo motivo, sono in corso in casa Napoli delle valutazioni su altri profili in difesa e non intendere procedere con Danso. Prorità per gli azzuri è anche il ruolo di mezzala, dopo la partenza di Tanguy Ndombele.

