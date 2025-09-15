Napoli de ja vu. ‘A famme nun tene suonno.

Il Napoli due anni e mezzo e tre stagioni dopo ha la stessa fame.

Non si vince mai per caso.

Il calcio è un gioco di squadra e le qualità dei singoli fanno la differenza ma alla lunga vince il gruppo.

La mentalità, il sacrificio, la fame sono le armi più potenti.

Il Napoli a Firenze ha avuto lo stesso atteggiamento che Spalletti esaltò dopo Sassuolo-Napoli del 2023:

Palla persa su calcio d’angolo a favore e tutta la squadra che corre all’indietro per recuperare e sapete chi recupera la palla?

Neres che oggi non è neppure un titolare inamovibile e che fa 80 metri di campo nella sua area di rigore.

Così si fa.

Così si vince.

