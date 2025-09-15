Napoli de ja vu. ‘A famme nun tene suonno.

Il Napoli due anni e mezzo e tre stagioni dopo ha la stessa fame.
Non si vince mai per caso.
Il calcio è un gioco di squadra e le qualità dei singoli fanno la differenza ma alla lunga vince il gruppo.
La mentalità, il sacrificio, la fame sono le armi più potenti.
Il Napoli a Firenze ha avuto lo stesso atteggiamento che Spalletti esaltò dopo Sassuolo-Napoli del 2023:
Palla persa su calcio d’angolo a favore e tutta la squadra che corre all’indietro per recuperare e sapete chi recupera la palla?
Neres che oggi non è neppure un titolare inamovibile e che fa 80 metri di campo nella sua area di rigore.
Così si fa.
Così si vince.