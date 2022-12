Napoli, De Laurentiis e il suo cavallo di battaglia: “Usciamo dalla FIGC”

Secondo quanto scrive ‘Il Corriere della Sera’, nel corso della riunione della Lega Serie A il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha rispolverato un suo vecchio cavallo di battaglia.



“La Lega di seri A è al lavoro per ultimare il piano di proposte di riforma al calcio: il presidente Casini, che ha diretto ieri la commissione ad hoc, illustrerà l’elaborato giovedì in assemblea ai club prima di inviarlo a Gabriele Gravina in vista del consiglio federale della settimana prossima. Mentre impazza la bufera attorno all’Aia per il caso D’Onofrio, la Lega è pronta a presentare un piano di misure per il mondo arbitrale. Non solo l’introduzione del fuorigioco semiautomatico dal 4 gennaio. Ieri in commissione si è parlato della possibilità di introdurre il challenge, vale a dire l’intervento a chiamata del Var, misura che contribuirebbe a sgombrare il campo da equivoci e sospetti. Non è mancato il dibattito sull’annosa questione: veder aumentare il peso della A, cioè il movimento che sostiene il sistema, all’interno del consiglio federale. De Laurentiis ha rispolverato il suo cavallo di battaglia: «Usciamo dalla Figc”.

