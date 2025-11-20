Napoli: De Laurentiis rinviato a giudizio.

(ANSA) – ROMA, 20 NOV – Il gup di Roma ha rinviato a
giudizio il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per il
reato di falso in bilancio in relazione alle annate 2019, 2020 e
2021.
Oltre al presidente il giudice ha mandato a giudizio il
suo braccio destro, Andrea Chiavelli e la società calcistica.
Al centro del procedimento presunte plusvalenze fittizie nella
compravendita dalla Roma del difensore Kostas Manolas
nell’estate del 2019 e dell’acquisto dell’attaccante Victor
Osimhen nel 2020 dalla squadra francese del Lille. (ANSA).