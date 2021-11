Napoli, De Laurentiis sullo stadio Maradona: “Avremo un impianto ai livelli che merita”

Presente alla commemorazione di Diego Armando Maradona, ad un anno esatto dalla sua scomparsa, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Il patron azzurro ha svelato l’esistenza di un progetto che mira a rendere lo stadio “Maradona” all’altezza del suo nome, dopo l’ottimo lavoro già svolto per il restyling in occasione delle Universiadi: “Lavoriamo per piazzare lo stadio ai livelli che merita, sicuramente ci vorrà del tempo. La fortuna vuole che il Sindaco Manfredi mi abbia contattato, allo scopo di rassicurarmi del fatto che anch’egli è interessato a completare il tutto il prima possibile”.

