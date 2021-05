Napoli, De Laurentiis vuole un big per la panchina: Allegri il suo favorito, ma non è l’unico candidato

Visto il sempre più probabile addio di Rino Gattuso, il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è alla ricerca di un nuovo allenatore.

Il presidente vuole un profilo di grande spessore, analogamente a quando scelse di puntare su Rafa Benitez e Carlo Ancelotti, rispettivamente, nel 2013 e nel 2018, e una qualificazione alla prossima Champions darebbe un grosso aiuto in termini economici. Il nome preferito da ADL è quello di Massimiliano Allegri, ma il tecnico livornese non è l’unico candidato: in corsa ci sono anche Luciano Spalletti, fermo dopo l’esperienza all’Inter, Simone Inzaghi, che non ha ancora rinnovato con la Lazio, e Paulo Fonseca, che a fine stagione lascerà la panchina della Roma nelle mani di Josè Mourinho. A riportarlo, è il quotidiano Il Mattino.

