Napoli-De Zerbi, pista sul viale del tramonto: il tecnico è a un passo dallo Shakthar!

Già nelle ultime settimane la pista sembrava essersi raffreddata, ma ora è praticamente certo che Roberto De Zerbi non sarà il prossimo allenatore del Napoli.

Il tecnico del Sassuolo, che in azzurro vanta un’esperienza da calciatore, è stato a lungo accostato alla panchina dei partenopei come successore di Gennaro Gattuso, ma già da alcune settimane il patron Aurelio De Laurentiis sembra aver virato verso altri obiettivi. Nel frattempo, De Zerbi, stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, è un passo dallo Shakthar Donetsk, con il quale dovrebbe firmare un contratto biennale. A Reggio Emilia, il suo posto potrebbe essere preso da Vincenzo Italiano, un allenatore che ha sorpreso tutti alla sua prima esperienza in Serie A, anch’egli accostato al Napoli.

