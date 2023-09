Napoli: dieci calciatori azzurri impegnati questa sera con le rispettive Nazionali

Questa sera dieci calciatori del Napoli sono impegnati con le rispettive Nazionali.

I tre italiani del Napoli di scena a San Siro

Alle 20:45 a San Siro scende in campo l’Italia che affronta l’Ucraina in uno scontro diretto per il secondo posto nel Girone C. Agli azzurri serve necessariamente una vittoria per poter tenere vive le chance qualificazione. Tra i protagonisti della partita ci sarà sicuramente Giovanni Di Lorenzo, uomo indispensabile per Spalletti, e potrebbe esserci spazio anche per Jack Raspadori che potrebbe partire titolare nel tridente d’attacco guidato dal capitano Immobile. Probabile panchina per il portiere del Napoli Alex Meret.

La Macedonia di Elmas a Malta per tenere vive le chance qualificazione

Nel Girone C in cui è presente l’Italia, c’è anche la Macedonia di Eljif Elmas che dopo aver pareggiato con gli azzurri questa sera alle 20:45 giocherà a Malta per tenere vive le chance qualificazione. Una vittoria, con contemporanea sconfitta dell’Ucraina contro l’Italia, permetterebbe ai macedoni di agganciare a 7 punti in classifica le due dirette concorrenti per conquistare il secondo posto del girone.

Kvaratskhelia sfida Ostigard in una partita che sa di Napoli

Alle 20:45 a Oslo la Georgia di Khvicha Kvaratskhelia sfida la Norvegia di Ostigard ed Haaland in uno scontro diretto che rivelerà chi sarà la squadra a concorrere con la Spagna per la conquista del secondo posto nel Gruppo A. Con la Scozia ad un passo dalla qualificazione alla Georgia e alla Norvegia non resta che vincere stasera per provare a tenere il passo degli iberici che oggi affrontano Cipro.

Rrahmani impegnato con il Kosovo in Romania

Questa sera alle 20:45 Amir Rrahmani è impegnato a Bucarest con il Kosovo che è in cerca di punti per tenere vive le ultime speranze qualificazione nel Gruppo I. Penultimo in classifica con soli 4 punti se il Kosovo perdesse questa sera con la Romania sarebbe ad un passo dall’eliminazione dal girone.

Sfida da dentro o fuori per la Svezia di Cajuste

Anche per Cajuste e la sua Svezia quella di questa sera con l’Austria è una sfida da dentro o fuori. Se dovesse vincere allora resterebbe in piena corsa proprio con l’Austria per un posto ai prossimi Europei ma se dovesse uscire sconfitta la Svezia potrebbe dire addio ai sogni qualificazione considerando anche il contemporaneo impegno del Belgio contro la piccola Estonia.

Anguissa per provare a portare un altro po’ di Napoli in Coppa d’Africa

Gara decisiva anche per il Camerun di Zambo Anguissa che questa sera alle 21 affronta il Burundi in un match importantissimo per la qualificazione alla prossima Coppa d’Africa. Ci sono pochi calcoli da fare: chi vince è dentro e chi perde è fuori.

Olivera impegnato nella notte con l’Uruguay

Alle 23 a Quito l’Uruguay di Olivera affronta l’Ecuador in una gara valida per la seconda giornata del girone di qualificazione ai Mondiali del 2026. Dopo essere rimasto in panchina nella scorsa partita con il Cile, il terzino sinistro del Napoli quest’oggi potrebbe trovare finalmente spazio.

