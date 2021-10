Dopo la prima sconfitta stagionale contro lo Spartak Mosca il Napoli riparte da Firenze dove sarà impegnato domenica alle 18.

A presentare la gara sarà come sempre mister Luciano Spalletti che parlerà domani in conferenza stampa alle 14:30. La conferenza potrà essere seguita in diretta testuale su 100×100 Napoli.

