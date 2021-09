Archiviata la settimana di sosta per le Nazionali, per il Napoli è tempo di guardare alla prossima gara di campionato, in casa contro la Juventus.

Il match è in programma sabato alle 18, allo stadio Maradona, e domani il tecnico azzurro Luciano Spalletti terrà la consueta conferenza stampa della vigilia. L’allenatore toscano parlerà ai cronisti presenti alle 14:30, direttamente dal Konami Training Center di Castel Volturno.

