Napoli, domani la presentazione del ritiro

Ormai è ufficiale, il Napoli andrà in ritiro a Castel di Sangro: domani la presentazione all’Hotel Britannique.

Questi i dettagli forniti dal Corriere dello Sport: “Lunedì alle 11.30, all’Hotel Britannique di Napoli, andrà in scena la presentazione del ritiro estivo degli azzurri, in programma a Castel di Sangro, in provincia de L’Aquila, dal 28 o 29 agosto al 9 settembre (l’appuntamento con Dimaro è rimandato a luglio 2021 a causa delle restrizioni post Covid-19). A introdurre la partnership, siglata fino al 2025 come spiegato dal sindaco di Castello, ci saranno il presidente del Napoli, De Laurentiis, e il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio”.

