Napoli: domani la presentazione della squadra in piazza

Domani sera per la prima volta i campioni d’Italia saranno protagonisti tutti assieme sul palco della nuova area eventi di Dimaro Folgarida nella presentazione della squadra con il Dj set di Daniele Bellini.

Dopo l’amichevole vinta 6-1 contro l’Anaune ecco la serata di gala a favore dei tifosi presenti numerosi a Dimaro. I campioni d’Italia saranno finalmente in campo tutti assieme lunedì pomeriggio nell’amichevole contro la Spal (inizio ore 18.00, diretta su SKY) che va verso il tutto esaurito. Disponibilità residua di qualche decina di biglietti. Lo stadio Comunale di Dimaro-Folgarida accoglierà Osimhen e gli altri nazionali e compagni per la prima volta in campo con lo scudetto sul petto.

L’ultimo weekend del ritiro in Val Di Sole è destinato a fare il pieno dell’entusiasmo. Lo spettacolo del weekend inizierà stasera con un evento musicale in cui ci saranno lo speaker Decibel Bellini e artisti come Mv Killa, Yung Snapp e Gabriele Esposito.

Garcia potrà finalmente lavorare con il suo Napoli che affronterà la stagione 2023-24 in attesa che poi il mercato la definisca nei dettagli. L’avversario è di livello superiore rispetto all’Anaune, la Spal è retrocessa in serie C, ha ambizioni ed è guidata da un ex Napoli in dirigenza come Filippo Fusco.

Garcia sta mettendo i suoi ragazzi in condizione di arrivare in buona forma alla partita di lunedì, ieri Lozano è rientrato parzialmente in gruppo, Osimhen e Kvaratskhelia hanno cominciato a scaldare i motori usando il pallone in una partitella a pressione.

Il Chucky è rientrato parzialmente in gruppo, sta recuperando dall’infortunio rimediato il 7 maggio scorso contro la Fiorentina.

Comments

comments