Napoli, domani la visita del Cardinale Sepe a Castel di Sangro

È in programma per domani la consueta visita del Cardinale Crescenzio Sepe, in occasione del ritiro del Napoli a Castel di Sangro.

La visita era inizialmente prevista per domenica, ma fu rinviata per condizioni climatiche avverse. Il Cardinale, come riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, arriverà a Castel di Sangro intorno alle 11, e incontrerà il presidente Aurelio De Laurentiis, mister Gattuso, i calciatori e lo staff. Successivamente, rilascerà alcune dichiarazioni alla stampa. Sarà presente anche il vescovo di Sulmona, Fusco.

Comments

comments