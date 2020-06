Domani mattina, alle ore 11, il Napoli partirà in direzione Roma per disputare, poi, la finale di Coppa Italia contro la Juventus.

La partenza sarà in treno ed il rientro della squadra è previsto stesso in serata. Poco fa, infine, gli azzurri sono arrivati all’Hotel Britannique per il ritiro pre-partita.

Comments

comments