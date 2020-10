Domani mattina, i calciatori del Napoli saranno sottoposti, a Castelvolturno, a un nuovo giro di tamponi, in vista della gara con l’Atalanta.



Come sempre i test verranno effettuati dallo staff della Federico II, ad eccezione di quelli per Zielinski ed Elmas, ancora positivi e in isolamento. I test verranno effettuati con una differente operatività, dal momento che lo staff universitario non effettua prelievi domiciliari.

