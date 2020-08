Napoli, domani test al San Paolo. Nista lascia, Gattuso ritrova Fiori

Il Corriere dello Sport in edicola oggi riporta le ultime novità in casa Napoli in vista del ritiro che partirà il 24 agosto in quel di Castel Di Sangro.

Alle 16 di domani, al San Paolo, gli azzurri si ritroveranno per tamponi e test sierologico, poi si andrà all’albergo sito in Palazzo Caracciolo. Un cambio di albergo dovuto al fatto che, in quello precedentemente prenotato, è scoppiato un focolaio di Covid.

In tutto questo, c’è da registrare una novità nello staff di Gattuso: il preparatore dei portieri Nista lascia, dopo cinque anni, ed al suo posto arriva Fiori. Quest’ultimo condividerà il ruolo con Perrone e ritroverà Gattuso dopo i due anni al Milan.

Comments

comments