Napoli, domani ultimo giorno per richiedere il rimborso dei ratei degli abbonamenti

La SSC Napoli sul sito ufficiale del club ricorda ai tifosi il termine ultimo per richiedere il rimborso dei biglietti e dei ratei degli abbonamenti della scorsa stagione.

Questo il comunicato del club partenopeo.

La SSC Napoli ricorda ai propri tifosi che domani 30 settembre 2020 sarà l’ultimo giorno utile per effettuare la procedura di rimborso, sia per gli abbonati della stagione 2019.20 che per i possessori di biglietto della gara di coppa Italia Napoli vs Inter.