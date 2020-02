Continua la clamorosa sfortuna del Napoli in questa stagione. Altro legno, una traversa, colpita da Mertens in avvio della sfida contro il Brescia.

Sono adesso addirittura 26 i legni colpiti in questa stagione: ben 18 in campionato, 2 in Coppa Italia e 6 in Champions League.

