Napoli, dopo Kim: Chi è Kevin Danso

Kim Minjae è ormai ai saluti con il Napoli, e la squadra azzurra è alla ricerca di un nuovo difensore, il nome più palpabile in questi giorni è Kevin Danso, 24enne difensore austriaco del Lens.

Kevin Danso è rivelazione in Ligue 1, le sue caratteristiche sono assai simili a quelle del sudcoreano in partenza per il Bayern o, forse, la Premier League.

Danso ha genitori di origini ghanesi, ma è nato nel 1998 a Voitsberg, in Austria, e a 6 anni s’è trasferito in Inghilterra a Milton Keynes, cittadina celebre per essere la sede della scuderia Red Bull di Formula 1. Il giocatore del Lens è alto 190 cm, ha un’imponenza pari a quella di Kim Minjae e come lui è dotato di una sorprendente rapidità.

La forza sua forza è l’esplosività, che gli permette di essere molto efficace anche nel breve, nonostante la stazza. Come Kim, Danso prova a irrompere improvvisamente sull’avversario prima che tocchi palla: l’anticipo è la specialità della casa. Se lo manca, è abile nel recupero e molto efficace in scivolata. E l’austriaco ha una buona tecnica anche in fase di impostazione.

Inizia a giocare a calcio nelle giovanili del Reading e del MK Dons, la squadra di Milton Keynes, poi nel 2017, quando Danso ha soli 18 anni, fa il suo esordio in Bundesliga. Debutta anche nella nazionale austriaca, poi segue l’esperienza in prestito al Southampton, ma nella Premier 2019/20 Danso non trova spazio, nonostante si adatti a giocare come terzino. E nell’agosto 2020 torna in Germania al Fortuna Dusseldorf.

Il Lens lo nota e paga 5,5 milioni di euro per prenderlo. Il giocatore si afferma come uno dei migliori centrali della Ligue1: per lui 76 presenze 3 gol e 6 assist.

Il costo del cartellino – la richiesta di partenza è di 25 milioni di euro – può essere limata perché il giocatore pare molto interessato a trasferirsi nel club campione d’Italia.

Comments

comments