Napoli, dopo la trasferta di Monaco continua il tour estivo

È cresciuto esponenzialmente l’entusiasmo in casa Napoli dopo la splendida vittoria contro il Bayern Monaco.

Nonostante si trattasse solo di un’amichevole, va detto che vincere in maniera così netta contro quella che è considerata una delle migliori squadre al mondo è sempre utile per alzare il morale del gruppo.

Oltretutto, va tenuto conto anche che si è già intravista la mano di Luciano Spalletti: il modulo e l’approccio alla gara, guardando costantemente dinanzi a sé, senza quasi mai perdersi in retropassaggi prevedibili che rallentano i ritmi di gioco, sembra già abbiano stregato i tifosi. E c’è anche da considerare che se i tedeschi erano rimaneggiati, anche gli Azzurri non potevano fare i conti su diversi titolari.

Napoli: prosegue il tour estivo

Ma è tempo già di guardare oltre e concentrarsi sui prossimi impegni. La prossima amichevole che vedrà gli uomini di Spalletti scendere in campo è quella contro i polacchi del Wisla Cracovia, e andrà in scena il 4 agosto. Questa volta, il Napoli parte nettamente favorito, come si può vedere anche effettuando la comparazione tra le varie proposte dei siti di gioco online.

Anche in quest’occasione si parla di un evento che è molto sentito, visto che si tratta di un’amichevole che è stata organizzata proprio per l’anniversario del club polacco. Il Wisla, ricordiamo, ha già cominciato la sua stagione ed è avanti nella preparazione. Sarà sicuramente un buon test per gli Azzurri.

Dopo i polacchi, ci saranno poi un altro paio di amichevoli, questa volta durante il ritiro di Castel di Sangro. Sarà proprio in Abruzzo il secondo ritiro pre stagionale della squadra. Probabilmente, una delle amichevoli sarà da disputare contro l’Aquila Calcio, ancora non si conosce il nome della seconda sfidante.

Il tutto, prima della prima gara stagionale, contro il Venezia, prevista per il 22 agosto. A Castel di Sangro saranno attesi anche i Nazionali, ai quali sono state concesse vacanze più lunghe dopo l’impegno degli Europei.

Osimhen sarà fondamentale?

Tra le cose che ha dimostrato l’amichevole col Bayern Monaco, c’è anche la possibilità, o la quasi totale certezza, che il punto fermo del Napoli l’anno prossimo potrebbe essere Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano ha dimostrato di essere in grado di spaccare la partita ed è molto probabile che per Spalletti possa diventare fondamentale.

La scorsa stagione è stata agrodolce: non tanto per le marcature messe a segno, ma per la discontinuità e i problemi fisici riscontrati.

Ora è fondamentale per il giocatore mettersi in gioco e cercare di dimostrare il suo valore. D’altronde, l’investimento della società è stato molto ingente e ciò non va dimenticato. Impossibile saperlo, ma fa riflettere il pensiero che lo scorso anno, se il giocatore non fosse stato bloccato dall’infortunio alla spalla e dal Covid, avrebbe potuto cambiare le sorti della stagione.

Non è folle pensarlo, visto e considerato che Osimhen ha dimostrato di essere in grado di cambiare le sorti di una gara. Ora sta a lui dimostrare di essere in grado di sostenere questo peso.

