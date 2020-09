Dopo l’annullamento dell’amichevole con lo Sporting potrebbe cambiare il programma degli allenamenti del Napoli.

Secondo le ultime indiscrezioni gli azzurri scenderanno comunque in campo per un allenamento allo stadio Jose Alvalade. Domani la squadra potrebbe ritrovarsi a Castel Volturno per un’altra sessione d’allenamento anche se al momento è previsto un giorno di riposo. Si attendono ulteriori comunicati da parte della società.

