Napoli, dopo Osimhen si guarda ancora in Francia: c’è Boulaye Dia sul taccuino di Giuntoli

Nonostante un finale di stagione tutto da vivere, il ds azzurro, Cristiano Giuntoli, sta già progettando il Napoli del futuro.

Uno dei nomi finiti sul taccuino del direttore sportivo è quello di Boulaye Dia, attaccante del Reims messosi in luce in questa stagione, con 14 reti in 32 apparizioni in Ligue 1. Il senegalese ha già attratto su di sé l’attenzione di diversi club europei, tra cui la Fiorentina e alcune squadre di Premier League: una di queste è il West Ham, che secondo la Gazzetta dello Sport avrebbe già mosso i primi passi per accaparrarsi l’attaccante classe 1996.

