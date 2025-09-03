Napoli

Napoli: Doppia seduta

Pubblicato il

SSC Napoli Training Center- Dopo la vittoria contro il Cagliari, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti con una doppia seduta.

Al mattino gli azzurri hanno svolto una sessione tecnica di ripresa. Nel pomeriggio il gruppo ha effettuato lavoro organico.

