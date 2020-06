Napoli, dove eravamo? Centrocampisti: Demme-Lobotka sono gli uomini della svolta

In attesa del ritorno in campo del Napoli, analizziamo come Gennaro Gattuso ha gestito i due registi della squadra: Diego Demme e Stanislav.

Sesto capitolo del nostro percorso che segue le tracce del Napoli di Gennaro Gattuso fin dove s’è interrotto il calcio italiano a causa del Covid. Questa volta è il turno dei due registi azzurri Diego Demme e Stanislav Lobotka che con i loro arrivi hanno rafforzato non poco il centrocampo del Napoli.

Demme – E’ il primo acquisto del mercato di Gennaio del Napoli richiesto direttamente da Gattuso per permettere alla squadra di giocare col 4-3-3 o 4-1-4-1 con un uomo che mettesse ordine nel gioco degli azzurri. Il suo arrivo regala la svolta tanto attesa per rivedere una squadra convincente sia nei risultati che nel gioco. Sempre presente dal suo debutto in Coppa Italia fino ad un meritato riposo nel match col Torino, con lui in campo il Napoli ha collezionato 7 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Sicuramente va rivisto sotto l’aspetto disciplinare viste le 4 ammonizioni collezionate in 9 partite ma la sua voglia di combattere fino all’ultimo pallone lo rende uno dei calciatori più apprezzati dai tifosi.

Lobotka – Come Demme anche lui è entrato a far parte della rosa durante il mercato di Gennaio. E’ praticamente il sostituto del centrocampista tedesco viste le preferenze di Gattuso, ma a volte è stato impiegato anche come mezz’ala. Nonostante le buone prestazioni il calciatore slovacco resta ancora tutto da scoprire visti i pochi minuti giocati: 236.

