Napoli, dove eravamo? Come Gattuso ha rilanciato gli azzurri

In attesa del ritorno in campo del Napoli analizziamo come mister Gattuso ha trasformato il Napoli dal quando ha sostituito Ancelotti in panchina.

Martedì 10 dicembre 2019: il Napoli batte il Genk e si qualifica per gli ottavi di finale di Champions League. Ma è anche la serata dell’esonero di Ancelotti sostituito da Gennaro Gattuso.

Gattuso eredita una squadra demotivata, sfiduciata, fisicamente non al top e in una situazione di classifica pericolosa.

Il tecnico calabrese decide subito il cambio modulo passando dal 4-4-1-1 di Ancelotti al 4-3-3, il suo modulo preferito, lo stesso che la squadra ha memorizzato sotto la gestione Sarri.

