Napoli, dove eravamo? Difensori centrali: quanti problemi quest’anno

In attesa del ritorno in campo del Napoli analizziamo come Gennaro Gattuso ha gestito i suoi difensori centrali: Koulibaly, Manolas, Maksimovic e Luperto.

Quarto capitolo del nostro percorso che segue le tracce del Napoli di Gennaro Gattuso fin dove s’è interrotto il calcio italiano a causa dell’epidemia Covid. Questo è il turno dei difensori centrali, un ruolo che ha dato parecchi problemi in questa stagione. Tra squalifiche e noie muscolari spesso il Napoli è andato in difficoltà. Parliamo di Kalidou Koulibaly, Kostas Manolas, Nikola Maksimovic e Sebastiano Luperto.

KOULIBALY – Non era facile ripetersi dopo la scorsa, straordinaria, annata. E infatti quella in corso non è stata tra le migliori stagioni di Koulibaly con la maglia del Napoli. Qualche errore di troppo e anche qualche infortunio hanno influito sulle sue prestazioni. Sono 21 le presenze tra campionato e Champions per il senegalese: 19 con Ancelotti e 2 con Gattuso. Il tecnico calabrese non ha praticamente mai avuto a disposizione Koulibaly che si infortunò nella sfida col Parma (la prima di Gattuso) dopo 5 minuti. Il centrale numero 26 potrebbe essere dunque considerato un nuovo acquisto per l’allenatore del Napoli in questo tour de force che gli azzurri si preparano ad affrontare.

MANOLAS – Una delle certezze della retroguardia del Napoli di questa stagione. Il difensore greco è diventato il vero leader della difesa azzurra nonostante siano arrivati, anche per lui, diversi problemi muscolari. 27 presenze tra campionato, Champions League e Coppa Italia: 13 con Ancelotti e 14 con Gennaro Gattuso: sempre presente con il tecnico calabrese tranne in una occasione, la sconfitta in casa contro il Lecce. Prima di rivederlo in campo però dovremmo attendere almeno la fine di giugno perchè il greco è alle prese con un problema muscolare.

MAKSIMOVIC – La riserva di lusso. Anche lui è stato vittima di qualche noia muscolare di troppo ma è stato comunque capace di farsi trovare pronto quando chiamato in causa. Ha sostituito sia Manolas che Koulibaly quando c’è stato bisogno; un jolly del centro-difesa che farebbe comodo a qualsiasi allenatore. Per lui 16 presenze in stagione, 10 con Ancelotti e 6 con Gennaro Gattuso.

LUPERTO – 12 presenze tra campionato e coppe per Sebastiano Luperto: 8 con Ancelotti e 4 con Gattuso. Più volte impegnato anche da terzino sinistro, potrà essere molto utile in questa seconda parte di stagione dove le partite saranno tante e la fatica si farà sentire.

QUI il pezzo sui portieri.

QUI il pezzo sui terzini destri

QUI il pezzo sui terzini sinistri

Comments

comments