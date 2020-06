Napoli, dove eravamo? I portieri: tra conferme e voglia di riscatto

I portieri azzurri: tra conferme e voglia di riscatto. Ospina e Meret si giocano il posto alla ripresa, analizziamo la situazione fino allo stop.

Il cambio di allenatore ha sancito anche un cambio di gerarchie per quanto riguarda gli estremi difensori in casa Napoli.

Con Ancelotti in panchina infatti il titolare indiscusso era Meret: 10 presenze in Serie A e 6 in Champions League con il tecnico di Reggiolo in panchina per Meret, solo 5 per Ospina e tutte in campionato.

Da quando è arrivato Gattuso invece la musica è cambiata: per Meret solo 5 presenze in campionato, zero in Coppa Italia e zero in Champions League.

Per il match di cartello contro il Barcellona è stato infatti preferito Ospina che con Gattuso vanta un totale di 10 presenze: 6 in Serie A, 3 in Coppa Italia (sempre titolare) e, appunto, una in Champions.

Il tecnico calabrese ha fatto intendere che ritiene più affidabile il colombiano per la sua maggiore sicurezza nel gioco con i piedi.

Meret, dal canto suo, vuole riprendersi il Napoli e il suo futuro. Prima della sosta si parlava molto di allenamenti specifici per migliorare proprio sotto l’aspetto del palleggio. Vedremo se alla ripresa sarà cambiato qualcosa.

L’outsider della porta azzurra è Orestis Karnezis. Riserva di livello ma che, almeno quest’anno, non è riuscito a ritagliarsi uno spazio in campo. Zero presenze fino a questo momento per lui.

