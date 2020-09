Napoli, dove eravamo rimasti? La conquista della Coppa Italia e un girone di ritorno da Champions

Dopo la vittoria della Coppa Italia e la bella figura fatta in Champions contro il Barcellona, domani inizia la nuova stagione del Napoli.

Attraverso l’utilizzo di alcuni dati statistici ripercorriamo insieme la stagione precedente.

CAMPIONATO

Dopo il buon campionato disputato nel primo anno della gestione Ancelotti, il Napoli vive una stagione di alti e bassi condizionata dalla questione ammutinamento post-Salisburgo che porterà risultati e prestazioni negative che causeranno l’esonero di Ancelotti. Con l’arrivo di Gattuso in panchina, il Napoli ritrova i risultati positivi e fa un girone di ritorno da Champions League totalizzando 38 punti in 19 partite. Solo Milan e Atalanta hanno fatto meglio.

Punti Totali: 62

Gol fatti: 61

Gol subiti: 50

Media Punti Ancelotti: 1,4

Media Punti Gattuso: 2

COPPA ITALIA

In una delle stagioni più complesse dell’era De Laurentiis, il Napoli allenato da Gattuso riesce a conquistare la sesta Coppa Italia della storia del club. Gli azzurri restano imbattuti in tutta la competizione e dopo aver battuto il Perugia, eliminano Lazio e Inter prima di sconfiggere la Juventus in finale ai calci di rigore. La conquista della Coppa Italia è senza dubbio uno dei punti di partenza per la prossima stagione.

Partite giocate: 5

Vittorie: 3

Pareggi: 2 (Uno è quello ottenuto in finale con la Juventus che poi ha portato alla conquista della Coppa dopo i calci di rigore).

Punti: 11

Gol fatti: 5

Gol subiti: 1



CHAMPIONS LEAGUE

Come il campionato, anche in Champions il Napoli ha avuto sia la gestione di Ancelotti che di Gattuso. L’attuale tecnico dell’Everton è rimasto in panchina fino all’ultima partita dei gironi giocata contro il Genk, mentre Gattuso ha affrontato il Barcellona agli ottavi di finale. Il cammino degli azzurri si è interrotto agli ottavi ma il Napoli ha dimostrato di potersela giocare anche con le big d’Europa come il Liverpool o lo stesso Barcellona.

Partite giocate: 8

Vittorie: 3

Pareggi: 4

Sconfitte: 1

Punti: 13

Gol fatti: 13

Gol subiti: 8

