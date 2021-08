Napoli, due amichevoli a Castel di Sangro contro squadre di Serie B

La preparazione estiva del Napoli prosegue con il secondo ritiro stagionale, questa volta a Castel di Sangro, dopo il classico appuntamento a Dimaro-Folgarida.

Durante la permanenza in Abruzzo, gli azzurri disputeranno due amichevoli, in programma, rispettivamente, domenica 8 agosto e sabato 14. Le avversarie non sono state ancora ufficializzate dalla società, ma dovrebbe trattarsi con ogni probabilità di Ascoli e Perugia: quest’ultimo match, era già stato annunciato da Angelo Caruso, sindaco della località abruzzese. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport.

Comments

comments