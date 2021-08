Napoli, due giorni di riposo dopo il successo di Genova: mercoledì il ritorno a Castel Volturno

Dopo l’importante vittoria ottenuta sul campo del Genoa, Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha concesso due giorni di riposo alla squadra.

I calciatori che non saranno impegnati con le proprie Nazionali rientreranno mercoledì al Konami Training Center di Castel Volturno, per riprendere gli allenamenti in vista del prossimo impegno di campionato contro la Juventus. “Dopo il successo di Marassi, il Napoli riprenderà mercoledì gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per le Nazionali impegnate nelle qualificazioni ai Mondiali 2022” è il comunicato ufficiale del club azzurro.

Comments

comments