Due azzurri potrebbero perdere l’appuntamento di domani che vedrà il Napoli giocare la partita decisiva per la qualificazione Champions contro il Verona.

I due giocatori che potrebbero dare forfait sono due difensori: Kalidou Koulibaly e Nikola Maksimovic. Il primo, evidentemente, per l’infortunio non ancora superato; il secondo invece torna dal Covid e potrebbe non essere in forma.

Tutto è ancora avvolto nel mistero, però, e l’ufficialità dei convocati arriverà solo quando sarà comunicata.

