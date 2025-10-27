Calciatori del Napoli

Napoli: Due titolari recuperati per Lecce

Pubblicato il

Mentre perde De Bruyne per un lungo periodo Conte recupera per Lecce-Napoli due titolari

 

Secondo quanto riferito da Sky Hojlund e Rrahmani tornano tra i disponibili poi il mister valuterà se come utilizzarli.

Partito per Lecce anche Neres che si era fermato per crampi sul finale di Napoli-Inter.

 

