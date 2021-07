Napoli, è Ahmedhodzic la nuova idea per la difesa: è l’alternativa a Senesi

Il Napoli cerca di cautelarsi, in caso di mancato accordo con Nikola Maksimovic, e ha iniziato a monitorare Anel Ahmedhodzic, difensore del Malmö.

Il classe ’99 ha conquistato il posto da titolare nella scorsa stagione e ha già fatto il proprio esordio in Nazionale bosniaca, dopo che in precedenza era sceso in campo in un’amichevole con la maglia della Svezia. Il difensore piace molto anche all’Atalanta, sempre in prima linea quando si tratta di giovani promettenti, e per gli azzurri rappresenta un’alternativa a Marcos Senesi, idea mai tramontata. Lo riferisce il Corriere del Mezzogiorno.

