Gianluca Di Marzio, giornalista Sky ed esperto di mercato, ha parlato della situazione relativa ad Ounas, che può andare al Crotone.

Il club calabrese ed il Napoli, infatti, sono d’accordo sull’affare ma a mancare è il via libera da parte del Cagliari. Questo è quanto riferisce Di Marzio:

“Manca soltanto il via libera del Cagliari per definire l’operazione. Ounas, infatti, è attualmente in prestito alla società sarda dove ha disputato sette partite in campionato.”

