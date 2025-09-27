Calciatori del Napoli

Napoli è emergenza! Out 4 calciatori

Pubblicato il

Tanti problemi in settimana per il Napoli, come ammesso da Conte in conferenza 

Indisponibili Buongiorno e Rrahmani i titolari della difesa ma non solo

La falce si è abbattuta anche sulla fascia sinistra.
A Milano saranno indisponibili anche i due titolari del lato mancino:

Olivera e Spinazzola.

